Ермак пообещал, что в Офисе президента больше не будет интриг и телефонного права

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Андрей Ермак, новый глава Офиса президента, 12 февраля дает свой первый брифинг для представителей СМИ на Банковой. В начале своего выступления он сказал, что власть должна признать, что без внимания медиа она не может стать лучше.

Мы признаем, что надо очень много сделать со стороны коммуникаций. У нас очень профессиональная команда. И я думаю, что вы вскоре увидите, что коммуникация ОП выйдет на более высокий уровень. Мы все для этого сделаем, — заявил Ермак журналистам.

Также, по его мнению, главными спикерами Офиса президента должны стать дела и результаты.

Вся наша работа будет сконцентрирована на этом… Мы все работали на то, чтобы президент был успешным и страна была успешной… Я буду делать все необходимое, чтобы в Офисе президента была комфортная атмосфера, профессиональная работа единомышленников, уважающих друг друга… Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг, все будет прозрачно и честно, — пообещал Ермак.

Кроме этого, он добавил, что от имени и по поручению Владимира Зеленского ОП станет гарантом свободы слова и независимости СМИ в Украине.

Новый глава ОП также признался, что он лично не видел законов о медиа и дезинформации, но заявил, что «никаких законов, которые бы каким-то образом ограничили права свободы слова в нашей стране, не будет принято».