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Єрмак пообіцяв, що в Офісі президента більше не буде інтриг і телефонного права

Все буде прозоро і чесно: Єрмак заявив, що віднині в Офісі президента не буде інтриг і телефонного права

12 лют 2020, 10:53
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Андрій Єрмак, новий глава Офісу президента, сьогодні дає свій перший брифінг для представників ЗМІ на Банковій. На початку свого виступу він сказав, що влада мусить визнати, що без уваги медіа вона не може стати кращою.

Ми визнаємо, що треба дуже багато зробити з боку комунікацій. У нас дуже професійна команда. І я думаю, що ви незабаром побачите, що комунікація ОП буде на більш високому рівні. Ми все для цього зробимо, — заявив Єрмак журналістам.

Також, на його думку, головними спікерами Офісу президента мають стати справи та результати.

Вся наша робота буде сконцентрована на цьому… Ми всі працювали на те, щоб президент був успішним і країна була успішною… Я робитиму все необхідне, щоб в Офісі президента була комфортна атмосфера, професійна робота однодумців, які поважають один одного… Я зроблю все, щоб не було ніякого телефонного права і втручання в державні процеси, ніяких інтриг, все буде прозоро і чесно, — пообіцяв Єрмак.

Окрім цього, він додав, що від імені та за дорученням Володимира Зеленського ОП буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в Україні.

Новий глава ОП також зізнався, що він особисто не бачив законів про медіа та дезінформації, але заявив, що «жодних законів, які б якимось чином обмежили права свободи слова в нашій країні, не буде ухвалено».

Джерело: Ракурс


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