Выборы на Донбассе возможны только по украинским законам и без иностранных войск — Ермак, фото — ОП

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Местные выборы на оккупированном Донбассе возможны только в соответствии с украинским законодательством и без присутствия иностранных войск.

Об этом 12 февраля заявил на брифинге в Киеве новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

У нас есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли состояться по всей территории Украины в соответствии с украинским законодательством, — отметил глава ОП.

Он сообщил, что украинские законы запрещают проведение выборов, если на территории страны находятся иностранные военные группировки, незаконные вооруженные формирования, а граница не находится под контролем Украины.

Ермак сказал, что еще не общался с российским визави Дмитрием Козаком после своего назначения и заявил, что будет продолжать курировать российское направление в Офисе президента.

Сегодня начнутся переговоры, наши сотрудники работают в Минске. Ничего важнее сегодня нет, чем остановить войну, — заявил Ермак.

Он не уточнил, на какие компромиссы готов пойти Киев в переговорах с Москвой. Председатель Офиса президента пообещал провести переговоры со всеми «адекватными национальными политическими силами» в Украине, чтобы объяснить позицию Зеленского.

Ермак считает заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия относительно возможного пуска воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса личной позицией председателя правящей фракции. Председатель ОП также отметил, что никогда не обсуждал с Козаком вопрос пуска воды.

Ермак подтвердил свои предыдущие заявления о планах Киева создать на Донбассе «цветущий край» с привлекательными условиями экономического развития.

У нас есть такая мечта. После окончания войны Донбасс станет современным центром. После установления контроля над Донбассом мы хотим создать там современный хаб, потому что это наша территория и она заслуживает другой жизни, — сказал глава Офиса президента.

Кроме того, сегодня Ермак на брифинге заявил, что отныне в Офисе президента не будет интриг и телефонного права.