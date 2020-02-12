Вибори на Донбасі можливі тільки за українськими законами і без іноземних військ — Єрмак, фото — ОП

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Місцеві вибори на окупованому Донбасі можливі тільки відповідно до українського законодавства і без присутності іноземних військ.

Про це 12 лютого заявив на брифінгу в Києві новий голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

У нас є чіткий план, що має статися для того, щоб в кінці жовтня вибори могли відбутися по всій території України відповідно до українського законодавства, — зазначив глава ОП.

Він повідомив, що українські закони забороняють проведення виборів, якщо на території країни присутні іноземні військові угруповання, незаконні збройні формування, а кордон не перебуває під контролем України.

Єрмак сказав, що ще не спілкувався з російським візаві Дмитром Козаком після свого призначення і заявив, що продовжуватиме курувати російський напрям в Офісі президента.

Сьогодні почнуться переговори, наші працівники працюють в Мінську. Нічого важливішого сьогодні немає, ніж зупинка війни, — заявив Єрмак.

Він не уточнив, на які компроміси готовий піти Київ у переговорах із Москвою. Голова Офісу президента пообіцяв провести переговори і з усіма «адекватними національними політичними силами» в Україні, щоб пояснити позицію Зеленського.

Єрмак вважає заяву голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії щодо можливого пуску води в Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу особистою позицією голови провладної фракції. Голова ОП також зазначив, що ніколи не обговорював із Козаком питання пуску води.

Єрмак також підтвердив свої попередні заяви щодо планів Києва створити на Донбасі «квітучий край» із привабливими умовами економічного розвитку.

В нас є така мрія. Після закінчення війни Донбас стане сучасним центром. Після встановлення контролю над Донбасом ми хочемо створити там сучасний хаб, бо це наша територія й вона заслуговує на інше життя, — сказав голова Офісу президента.

Крім того, сьогодні Єрмак на брифінгу заявив, що віднині в Офісі президента не буде інтриг і телефонного права.