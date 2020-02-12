В Украине создано Долговое агентство. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n133570-dolgovoe-agentstvo-sozdano-v-ukraine-chem-ono-budet-zanimatsya.html

Ракурс

Кабинет министров Украины создал Долговое агентство. Новое ведомство нужно для того, чтобы у страны не было проблем с погашением ранее взятых задолженностей.

О создании Долгового агентства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гончарука, в 2019 году реализация среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Улучшить эти показатели планируют благодаря запуску Долгового агентства. Глава Кабмина отметил, что новое ведомство будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом.

Также он добавил, что создание Долгового агентства было одним из пунктов по выполнению плана действий для снижения расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. По словам Гончарука, такая модель уже внедрена в ряде европейских стран, в том числе Швеции, Нидерландах, Германии.

Ранее государственным долгом управляло Министерство финансов, однако в Кабмине заявили, что такая модель неэффективна, потому что в Минфине решения принимаются долго. Также новое агентство должно стать неполитическим, то есть осуществлять свою работу независимо от политических факторов.

Как писал «Ракурс», государственный долг Украины за 2019 год в национальной валюте сократился почти на 8%, но в иностранной валюте почти на столько же вырос. В Министерстве финансов это объясняют укреплением гривны.