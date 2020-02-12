В Україні створено Боргове агентство. Фото: UA.News

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Ракурс

Кабінет міністрів України створив Боргове агентство. Нове відомство потрібно для того, щоб у країни не було проблем із погашенням раніше взятих запозичень.

Про створення Боргового агентства повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гончарука, в 2019 році реалізація середньострокової стратегії управління держборгом дозволила заощадити близько 19 млрд грн витрат з обслуговування державного боргу. Поліпшити ці показники планують завдяки запуску Боргового агентства. Глава Кабміну зазначив, що нове відомство буде максимально оперативно і ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом.

Також він додав, що створення боргового агентства було одним із пунктів з виконання плану дій для зниження витрат платників податків на обслуговування боргів. За словами Гончарука, така модель вже впроваджена в декількох європейських країнах, зокрема Швеції, Нідерландах, Німеччині.

Раніше державним боргом управляло Міністерство фінансів, проте в Кабміні заявили, що така модель неефективна, адже в Мінфіні рішення приймаються довго. Також нове агентство повинно стати неполітичним, тобто здійснювати свою роботу незалежно від політичних чинників.

Як писав «Ракурс», державний борг України за 2019 рік у національній валюті скоротився майже на 8%, але в іноземній валюті майже на стільки ж виріс. У Міністерстві фінансів це пояснюють зміцненням гривні.