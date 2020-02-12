Война на Донбассе: боевика фейковой ДНР Черного Ленина выставляют из России, фото — "112 Украина"

https://racurs.ua/n133569-boevika-feykovoy-dnr-chernogo-lenina-vystavlyaut-iz-rossii.html

Ракурс

Боевику фейковой ДНР Черному Ленину указали на дверь в России. Его задержали в Архангельской области, куда он прибыл на акцию протеста.

За гражданина Латвии Бенесса Айо вступились местные коммунисты. В частности, депутат Госдумы Сергей Шаргунов потребовал оставить Черного Ленина из ДНР в России.

Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале 12 февраля.

Другой член КПРФ Дмитрий Сараев рассказал, что задержанный боевик Черный Ленин известен среди сторонников левых взглядов. Общественную деятельность он начал в Латвии, а в последние годы Бенесс воевал в рядах боевиков так называемой ДНР.

Айо схватили вчера вечером в селе Яренск. Сюда он прибыл в поддержку противников строительства мусорного полигона. Его строят, чтобы отвозить мусор из Москвы. Российские коммунисты утверждают, что наемника якобы арестовали по запросу Украины, которая требует депортировать Черного Ленина.

Он русский, хотя и чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. На стороне ополчения воюет в ДНР. Член коммунистической партии ДНР, — написал Сараев.

Коммунисты просят помочь Айо в легализации на территории РФ, в частности, предоставить временное убежище, поскольку в случае его передачи Украине существует «реальная угроза его жизни и здоровью».

Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения.

«Ракурс» сообщал, что 8 февраля во временно оккупированном Донецке боевик так называемого «Министерства государственной безопасности ДНР» убил четырех человек, после чего застрелился сам.