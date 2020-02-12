Війна на Донбасі: бойовика фейкової ДНР Чорного Леніна виставляють з Росії, фото — "112 Україна"

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Ракурс

Бойовику фейкової ДНР на псевдо Чорному Леніну вказали на двері у Росії. Його затримали в Архангельській області, куди він прибув на акцію протесту.

За громадянина Латвії Бенесса Айо заступилися місцеві комуністи. Зокрема, депутат Держдуми Сергій Шаргунов зажадав залишити Чорного Леніна з ДНР в Росії.

Про це депутат повідомив в своєму Telegram-каналі 12 лютого.

Інший член КПРФ Дмитро Сараєв розповів, що затриманий бойовик Чорний Ленін відомий серед прихильників лівих поглядів. Громадську діяльність він почав в Латвії, а в останні роки Бенес воював за бойовиків так званої ДНР.

Айо схопили вчора увечері в селі Яренськ. Сюди він прибув на підтримку противників будівництва сміттєвого полігону. Його споруджують, щоб відвозити сміття з Москви. Російські комуністи переконують, що найманця нібито заарештували за запитом України, яка вимагає депортувати Чорного Леніна.

Він росіянин, хоча й чорношкірий. У Прибалтиці він перебуває в розшуку. На стороні ополчення воює в ДНР. Член комуністичної партії ДНР, — написав Сараєв.

Комуністи просять посприяти Айо в легалізації на території РФ, зокрема, надати тимчасовий притулок, оскільки у випадку його передачі Україні існує «реальна загроза його життю і здоров’ю».

Айо народився в Латвії у 1979 році в родині угандійця і мешканки Латвії російського походження.

«Ракурс» повідомляв, що 8 лютого у тимчасово окупованому Донецьку бойовик з так званого «Міністерства державної безпеки ДНР» убив чотирьох людей, після чого застрелився сам.