Головні новини за 12 лютого: підозра Федині, перша прес-конференція нового голови ОПУ, створено Боргове агентство

Софії Федині вручили підозру в ДБР, фото: «Укрінформ»

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Народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Софія Федина отримала у Державному бюро розслідувань підозру щодо кримінального провадження про погрози президентові України Володимирові Зеленському, а також повістку на допит.

Уряд створив в Україні Боргове агентство. Це відомство потрібне для того, щоб в України не було проблем із погашенням взятих раніше запозичень.

Новий очільник Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні дав перший брифінг на Банковій. Він, зокрема, пообіцяв, що віднині в очолюваному ним відомстві не буде інтриг і телефонного права. Також він зазначив, що не виключає можливості проведення переговорів між президентами України та Росії до саміту в нормандському форматі.

Крім того, Єрмак заявив, що місцеві вибори на тимчасово окупованому Донбасі можуть відбутися лише відповідно до українського законодавства та без присутності іноземних військ.

Єрмак вже призначив собі прес-секретаря. Ним стала колишній шеф-редактор L’Officiel Online Даша Зарівна.

Національне агентство з питань запобігання корупції скаржиться, що після змін до законодавства його фактично позбавили можливості проводити повні перевірки декларацій високопосадовців.

Компанія Facebook видалила зі своєї соцмережі понад 100 акаунтів і спільнот російських спецслужб, які були створені з метою розповсюдження недостовірної інформації про події в Україні.

Сьогодні в Києві під будівлею Кабміну відбулася акція протесту водіїв-далекобійників, які припаркували там свої транспортні засоби. Вони побоюються ймовірного скорочення кількості міжнародних рейсів через ситуацію з видачею дозволів на відповідні перевезення.