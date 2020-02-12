НАЗК скаржиться на неможливість повної перевірки декларацій через Раду

Повна перевірка декларацій. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/ua/n133595-nazk-skarjytsya-na-nemojlyvist-povnoyi-perevirky-deklaraciy-cherez-radu.html

Ракурс

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) фактично позбавили можливості проводити повні перевірки декларацій високопосадовців після внесення змін до ст. 13 і ст. 50 закону України «Про запобігання корупції».

Таку заяву зробив глава НАЗК Олександр Новіков під час сьогоднішнього виступу на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Зміни в законодавстві передбачають, що перевірки декларацій здійснюються в автоматичному режимі. На даний момент НАЗК не має відповідного програмного забезпечення, яке б дозволяло автоматизувати проведення перевірок.

Новіков також зазначив, що Мін’юст повернув без реєстрації проект, який направляв колишній керівник відомства.

У той же час Новіков наголосив, що зміни в законі не блокують роботу прокуратури, яка може робити висновки про недостовірність внесених до декларації даних без висновків НАЗК.