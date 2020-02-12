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Ракурс
Полная проверка деклараций. Фото: Новинарня

НАПК сетует на невозможность полной проверки деклараций из-за Рады

12 фев 2020, 17:01
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически лишили возможности проводить полные проверки деклараций высокопоставленных чиновников после внесения изменений в ст. 13 и ст. 50 закона Украины «О предотвращении коррупции».

Такое заявление сделал глава НАПК Александр Новиков во время сегодняшнего выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Изменения в законодательстве предусматривают, что проверки деклараций осуществляются в автоматическом режиме. На данный момент НАПК не располагает программным обеспечением, которое бы позволяло автоматизировать проведение проверок.

Новиков также отметил, что Минюст вернул без регистрации проект, который направлял прежний руководитель ведомства.

В то же время Новиков подчеркнул, что изменения в законе не блокируют работу прокуратуры, которая может делать выводы о недостоверности внесенных в декларации данных без заключения НАПК.

Источник: Ракурс


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