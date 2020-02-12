Скандалы Слуги народа: Арахамия начал медитировать, чтобы спокойно реагировать на критику, фото — РБК-Украина

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Руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия начал медитировать.

Чтобы правильно выполнять упражнения, нужно медитировать дважды в день, но поскольку у руководителя провластной фракции нет столько времени, он медитирует «только тогда, когда ему хочется кого-то убить».

Как рассказал Арахамия в интервью изданию «Страна», чаще всего потребность в медитации появляется тогда, когда депутаты из «Слуги народа» попадают в скандалы.

Представляете, я медитирую! Никогда в жизни не думал, что смогу. Я очень энергичный, у меня куча мыслей и мне сложно ни о чем не думать. Это особая техника — трансцендентальная медитация. Закрываю глаза и по кругу произношу какое-то слово, как мантру, — рассказал руководитель фракции СН.

Как-то Арахамия попытался медитировать даже в парламенте, но его начали фотографировать журналисты и смеяться, считая, что нардеп уснул в парламенте.

Относительно скандалов, которые подтолкнули Арахамию к медитированию, то он перечислил «зашквары» с нардепом Богданом Яременко, Евгением Брагаром и Романом Иванисовым.

Слова Брагара, который посоветовал пенсионерке продать собаку для уплаты коммуналки, Арахамия назвал «тупым залетом». Нардеп Иванисов, у которого обнаружили судимость за изнасилование, убеждал Арахамию, что это фейк и его заказали враги.

Я подставился из-за него, а он меня обманул. Мы сейчас вообще не общаемся, — рассказал Арахамия.

Нардеп также признался, что в Офисе президента руководство фракции критикуют и ругают за подобные действия, а также «откровенно смеются опытные депутаты».