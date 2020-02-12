Скандалы в Слуге народа: Арахамия рассказал о внутренней кухне команды власти, фото — UaNews

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Руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о причинах увольнения Андрея Богдана из Офиса президента и о внутренней кухне команды власти.

Арахамия разговаривал накануне отставки с Богданом и тот сообщил ему о намерении поговорить с Зеленским. Однако у нардепа «нет версии, почему отставка случилась так быстро».

Руководитель СН в Раде рассказал в интервью изданию «Страна», что влияние Богдана на президента уменьшалось, поскольку вокруг него появилось много игроков.

Раньше был президент и три человека, а сейчас президент и восемь человек. Это нормально, — считает Арахамия.

Богдана Арахамия назвал человеком, который «вообще не меняется». Экс-глава ОП, по его определению, это человек, который ценит свободу.

Я вот костюм начал одевать, галстук, а он говорит, что каким был, таким и останется. Что если хочет за свои деньги поехать в Сен-Тропе, то поедет, — рассказал Арахамия.

Его в начале работы в команде власти сначала шокировала матерщина, которую могли слышать от Богдана. Но потом в СН поняли, «насколько он крутой чувак». Арахамия, которого именно Богдан в свое время предложил в список «Слуги народа», считает, что манера поведения экс-руководителя ОП является только его маской, а в целом он «крутой и эффективный дядя».

А вот президент Зеленский, по словам Арахамия, со временем становится жестче.

У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде, — сказал нардеп.

В близком кругу Зеленского, по словам Арахамия, до недавнего времени были Богдан, Ермак, Сергей Шефир и собственно сам руководитель «слуг» в Раде.

Относительно нового главы Офиса президента Андрея Ермака, то у Арахамии с ним «хорошие отношения». Он считает, что работа офиса Зеленского после последних изменений в нем не скажется на сотрудничестве с Радой, поскольку «Ермак изначально был членом команды».

Вчера Зеленский заявил, что у него возникает чувство вины, когда депутаты из партии «Слуга народа» попадают в скандалы или осуществляют серьезные просчеты. Партия, по его словам, должна пройти очистку.