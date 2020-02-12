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Скандали в Слузі народу: Арахамія розповів про внутрішню кухню команди влади, фото — UaNews

Втомлений Зеленський і відв’язний Богдан: Арахамія розповів про внутрішню кухню «Слуги народу»

12 лют 2020, 16:10
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Керівник фракції партії «Слуга народу» Давід Арахамія розповів про причини звільнення Андрія Богдана із Офісу президента та про внутрішню кухню команди влади.

Арахамія розмовляв напередодні відставки з Богданом і той повідомив йому про намір поговорити із Зеленським. Проте в нардепа «немає версії, чому відставка трапилася так швидко».

Керівник СН в Раді розповів в інтерв’ю виданню «Страна», що вплив Богдана на президента зменшувався, оскільки навколо нього з’явилося багато гравців.

Раніше був президент і три людини, а зараз президент і вісім чоловік. Це нормально, — вважає Арахамія.

Богдана Арахамія назвав людиною, яка «взагалі не змінюється». Екс-голова ОП, за його визначенням, це людина, яка цінує свободу.

Я ось костюм почав одягати, краватку, а він каже, що яким був, таким і залишиться. Що якщо хоче за свої гроші поїхати в Сен-Тропе, то поїде, — розповів Арахамія.

Його на початках роботи у команді влади спочатку шокували образи і нецензурщина, яку могли чути від Богдана. Але потім в СН зрозуміли, «наскільки він крутий чувак». Арахамія, якого саме Богдана свого часу запропонував у список «Слуги народу», вважає, що манера поведінки екс-керівника ОП є тільки його маскою, а в цілому він «крутий і ефективний дядько».

А ось президент Зеленський, за словами Арахамії, з часом стає жорсткішим.

У нього хронічна втома. Я просто сподіваюся, що він не розчарується у своїй команді, — сказав нардеп.

У близькому колі Зеленського, за словами Арахамії, донедавна були Богдан, Єрмак, Сергій Шефір і власне сам керівник «слуг» у Раді.

Стосовно нового очільника Офісу президента Андрія Єрмака, то в Арахамії із ним «добрі стосунки». Він вважає, що робота офісу Зеленського після останніх змін в ньому не позначиться на співпраці із Радою, оскільки «Єрмак з самого початку був членом команди».

Учора Зеленський заявив, що у нього виникає почуття провини, коли депутати з партії «Слуга народу» потрапляють в скандали або здійснюють серйозні прорахунки. Партія, за його словами, повинна пройти очищення.


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