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Скандали Слуги народу: Арахамія почав медитувати, щоб спокійніше реагувати на зашквари, фото — РБК-Україна

У позі лотоса: Арахамія почав медитувати, щоб спокійніше реагувати на зашквари «слуг»

12 лют 2020, 16:59
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Керівник фракції партії «Слуга народу» Давід Арахамія почав медитувати.

Щоб правильно виконувати вправи, потрібно медитувати двічі на день, але оскільки в керівника провладної фракції немає стільки часу, він медитує «тільки тоді, коли йому хочеться когось убити».

Як розповів Арахамія в інтерв’ю виданню «Страна», найчастіше потреба в медитації з’являється тоді, коли депутати зі «Слуги народу» потрапляють у скандали.

Уявляєте, я медитую! Ніколи в житті не думав, що зможу. Я дуже енергійний, у мене купа думок і мені складно ні про що не думати. Це особлива техніка — трансцендентальна медитація. Закриваю очі і по колу вимовляю якесь слово, як мантру, — розповів керівник фракції СН.

Якось Арахамія спробував медитувати навіть у парламенті, але його почали фотографувати журналісти і сміятися, вважаючи, що нардеп заснув в парламенті.

Щодо скандалів, які підштовхнули Арахамію до медитування, то він перелічив «зашквари» із нардепом Богданом Яременком, Євгеном Брагерем та Романом Іванісовим.

Слова Брагара, який порадив пенсіонерці продати собаку для сплати комуналки, Арахамія назвав «тупим зальотом». Нардеп Іванісов, у якого виявили судимість за зґвалтування, переконував Арахамію, що це фейк і його замовили вороги.

Я підставився через нього, а він мене обдурив. Ми зараз взагалі не спілкуємося, — розповів Арахамія.

Нардеп також зізнався, що в Офісі президента керівництво фракції критикують і сварять за подібні дії, а також «відверто сміються досвідчені депутати».

Ми вшкварюємося на рівному місці, вплутуємося в такі ситуації на рівному місці. Зараз я вже трохи звик, а раніше мене це просто шокувало. Мені ж за посадою волею-неволею потрібно вписуватися за них, знаходити їм виправдання, — розповів Арахамія.


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