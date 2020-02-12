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Єрмак повідомив, чи можливі переговори Зеленського з Путіним до нормандської зустрічі

Ми цього не виключаємо: Єрмак про переговори Зеленського з Путіним до нормандської зустрічі

12 лют 2020, 11:16
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Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, під час свого першого брифінгу на Банковій сьогодні відповів на запитання журналістів щодо того, чи можлива зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним до нормандської зустрічі.

Це рішення ухвалюватиме президент. Якщо він побачить, що ця зустріч є необхідною, вона стане кроком для отримання реальних результатів від переговорів в нормандському форматі — ми цього не виключаємо. Але наразі жодних домовленостей, жодних розмов на цю тему не було, — заявив Єрмак.

Також він прокоментував питання можливої ротації кадрів в Офісі президента. На його думку, зараз у цьому немає потреби. Єрмак також додав, що він налаштований на плідну, колективну й ефективну роботу ОП.

Нагадаємо, що 11 лютого відбулася неочікувана зміна двох Андріїв — Богдана Зеленський звільнив з Офісу президента, а Єрмак зайняв його місце. Зауважимо, що журналісти програми «Схеми» раніше нагадали, що Андрія Єрмака називають «головним повіреним Офісу президента з міжнародних справ», особливо щодо російського та американського напрямку (саме він очолював групу з обміну полоненими і літав за нами до Москви, зустрічався з адвокатом лідера США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, помічником президента Росії Сурковим у Берліні та Парижі). Також ЗМІ знайшли зв’язок бізнес-партнера Єрмака з російською владною верхівкою.

Джерело: Ракурс


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