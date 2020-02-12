В Іспанії компанії дозволили не зараховувати перекури в робочий час. Фото: Pexels

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Іспанський суд визнав право компанії не зараховувати перерви на каву та паління в реально відпрацьований співробітниками час під час робочого дня. Такой позов до суду подала компанія Galp Energia Espana.

Національний суд країни не став заперечувати проти вимоги компанії. Тепер співробітники Galp Energia Espana повинні відзначатися, коли залишають офіс, а також вказувати причини, за якими вони беруть перерву, пише ВВС.

У суді також зазначили, що для виконання цього рішення співробітники повинні використовувати пропускні картки, адже це є гарантом безпеки, а також засобом моніторингу присутності співробітників на робочому місці. Скаргу на рішення суду вже подала Конфедерація профспілок Іспанії.

Компанія вирішила подати позов до суду після того, як 26 вересня співробітникам відправили електронні листи, в яких були написані нові правила. Тоді співробітників, які йдуть з офісу, зобов’язали вказувати причину перерви: кава, куріння або сніданок. Водночас витрачений час не буде включений в робочі години. Співробітники компанії почали протестувати проти цього рішення.

Нагадаємо, раніше в лондонській галереї відкрили вакансію кавового куратора, який буде отримувати 39,5 тис. фунтів на рік (близько 975 тис. грн за нинішнім курсом). Ця людина повинна буде підбирати каву, обсмажувати її, а також створювати суміші для приготування еспрессо. Все це готуватимуть в кафе галереї.