Кіт у літаку. Фото: Birmir

https://racurs.ua/ua/n133563-aviakompaniya-vyrishyla-znyaty-z-aviareysu-kota-cherez-perevantajennya-litaka-foto.html

Ракурс

Авіакомпанія Air New Zealand вирішила, що речі набагато цінніші за життя тварин і зняла з рейсу трьох котів через перевантаження літака, який прямував із Сіднея до Нової Зеландії.

Мешканка Крайстчерча Сара Хьюітсон, яка є господинею одного із знятих із літака котів, розповіла цю історію Newshub.

Жінка нещодавно переїхала з Австралії до Нової Зеландії і після благоустрою нового будинку вирішила забрати свого кота Малюка, який весь цей час знаходився в Австралії.

Жінка забронювала для кота місце в літаку, але коли прийшла в аеропорт зустрічати свого домашнього улюбленця, то Малюка не знайшла. Жінці зателефонував представник авіакомпанії і повідомив, що у нього для Хьюітсон є погані новини.

Жінка спочатку подумала, що її кіт помер, але потім дізналася, що Малюка і ще двох котів вирішено було зняти з рейсу в аеропорту Сіднея через перевантаження літака.

Жінка була неймовірно обурена, коли дізналася, що авіакомпанія вибрала речі, а не життя кота.

Ситуація ускладнилася тим, що Малюкові довелося чотири дні перебувати в аеропорту Сіднея, так як прибуття тварин до Нової Зеландії було обмежено з вівторка по п’ятницю.

В авіакомпанії Air New Zealand даний інцидент пояснили помилкою агента з наземного обслуговування. Також в авіакомпанії припустили, що непорозуміння сталося через те, що для кота було заброньовано вантажне місце.