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Ракурс
Кот в самолете. Фото: Birmir

Авиакомпания решила снять с авиарейса кота из-за перевеса (ФОТО)

12 фев 2020, 11:06
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Авиакомпания Air New Zealand решила, что вещи намного ценнее жизни животных и сняла с рейса троих котов из-за перевеса самолета, который направлялся из Сиднея в Новую Зеландию.

Жительница Крайстчерча Сара Хьюитсон, которая является хозяйкой одного из снятых с самолета котов, рассказала эту историю Newshub.

Женщина недавно переехала из Австралии в Новую Зеландию и после благоустройства нового дома решила забрать своего кота Малыша, который все это время находился в Австралии.

Женщина забронировала для кота место в самолете, но когда пришла в аэропорт встречать своего питомца, то Малыша не обнаружила. Женщине позвонил представитель авиакомпании и сообщил, что у него для Хьюитсон есть плохие новости.

Женщина сначала подумала, что ее кот умер, но затем узнала, что Малыша и еще двух котов решено было снять с рейса в аэропорту Сиднея из-за перевеса самолета.

Кот Малыш. Фото: Newshub

Женщина была невероятно возмущена, когда узнала, что авиакомпания предпочла выбрать вещи, а не жизнь кота.

Ситуация усугубилась тем, что Малышу пришлось четыре дня находиться в аэропорту Сиднея, так прибытие животных в Новую Зеландию было ограничено со вторника по пятницу.

В авиакомпании Air New Zealand данный инцидент объяснили ошибкой агента по наземному обслуживанию. Также в авиакомпании предположили, что недоразумение произошло из-за того, что для кота было забронировано грузовое место.


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