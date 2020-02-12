Авиакомпания решила снять с авиарейса кота из-за перевеса (ФОТО)https://racurs.ua/n133563-aviakompaniya-reshila-snyat-s-aviareysa-kota-iz-za-perevesa.htmlРакурс
Авиакомпания Air New Zealand решила, что вещи намного ценнее жизни животных и сняла с рейса троих котов из-за перевеса самолета, который направлялся из Сиднея в Новую Зеландию.
Жительница Крайстчерча Сара Хьюитсон, которая является хозяйкой одного из снятых с самолета котов, рассказала эту историю Newshub.
Женщина недавно переехала из Австралии в Новую Зеландию и после благоустройства нового дома решила забрать своего кота Малыша, который все это время находился в Австралии.
Женщина забронировала для кота место в самолете, но когда пришла в аэропорт встречать своего питомца, то Малыша не обнаружила. Женщине позвонил представитель авиакомпании и сообщил, что у него для Хьюитсон есть плохие новости.
Женщина сначала подумала, что ее кот умер, но затем узнала, что Малыша и еще двух котов решено было снять с рейса в аэропорту Сиднея из-за перевеса самолета.
Женщина была невероятно возмущена, когда узнала, что авиакомпания предпочла выбрать вещи, а не жизнь кота.
Ситуация усугубилась тем, что Малышу пришлось четыре дня находиться в аэропорту Сиднея, так прибытие животных в Новую Зеландию было ограничено со вторника по пятницу.
В авиакомпании Air New Zealand данный инцидент объяснили ошибкой агента по наземному обслуживанию. Также в авиакомпании предположили, что недоразумение произошло из-за того, что для кота было забронировано грузовое место.