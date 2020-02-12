В Испании компании разрешили не засчитывать перекуры в рабочее время. Фото: Pexels

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Испанский суд признал право компании вычитать перерывы на кофе и курение из реально отработанных сотрудниками часов в рабочее время. Такой иск в суд подала компания Galp Energia Espana.

Национальный суд страны не стал возражать против требования компании. Теперь сотрудники Galp Energia Espana должны отмечаться, когда покидают офис, а также указывать причины, по которым они берут перерыв, пишет ВВС.

В суде также отметили, что для исполнения этого решения сотрудники должны использовать пропускные карточки, ведь это является гарантом безопасности, а также средством мониторинга присутствия сотрудников на рабочем месте. Жалобу на решение суда уже подала Конфедерация профсоюзов Испании.

Компания решила подать в суд после того, как 26 сентября сотрудникам отправили электронные письма, в которых были написаны новые правила. Тогда сотрудников, которые покидают здание офиса, обязали указывать причину перерыва: кофе, курение или завтрак. При этом потраченное время не будет включено в рабочие часы. Сотрудники компании начали протестовать против этого решения.

Напомним, ранее в лондонской галерее открыли вакансию кофейного куратора, который будет получать 39,5 тыс. фунтов в год (около 975 тыс. грн по нынешнему курсу). Этот человек должен будет подбирать кофе, обжаривать его, а также создавать смеси для приготовления эспрессо. Все это будут готовить в кафе галереи.