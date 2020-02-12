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Ермак сообщил, возможны ли переговоры Зеленского с Путиным до нормандской встречи

Мы этого не исключаем: Ермак о переговорах Зеленского с Путиным до нормандской встречи

12 фев 2020, 11:16
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Андрей Ермак, глава Офиса президента, во время своего первого брифинга на Банковой сегодня ответил на вопрос журналистов о том, возможна ли встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным до нормандской встречи.

Это решение будет принимать президент. Если он увидит, что эта встреча необходима, она станет шагом для получения реальных результатов от переговоров в нормандском формате — мы этого не исключаем. Но пока никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было, — заявил Ермак.

Также он прокомментировал вопрос возможной ротации кадров в Офисе президента. По его мнению, сейчас в этом нет необходимости. Ермак также добавил, что он настроен на плодотворную, коллективную и эффективную работу ОП.

Напомним, что 11 февраля состоялась неожиданная рокировка двух Андреев: Богдана Зеленский уволил из Офиса президента, а Ермак его возглавил. Отметим, что журналисты программы «Схемы» ранее напомнили, что Андрея Ермака называют «главным поверенным Офиса президента по международным делам», особенно по российскому и американскому направлениям (именно он возглавлял группу по обмену пленными и летал за нами в Москву, встречался с адвокатом лидера США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и помощником президента России Сурковым в Берлине и Париже). Также СМИ нашли связь бизнес-партнера Ермака с российской властной верхушкой.

Источник: Ракурс


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Мы этого не исключаем: Ермак о переговорах Зеленского с Путиным до нормандской встречи

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