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Facebook видалив сотню акаунтів спецслужб РФ, які множили фейки про Україну. Фото: НП

Facebook видалив сотню акаунтів спецслужб РФ, які множили фейки про Україну (ФОТО)

12 лют 2020, 17:34
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Facebook видалив понад 100 акаунтів і спільнот російських спецслужб, які були створені з метою розповсюдження недостовірної інформацію про події в Україні, зокрема, про місцеву політику, громадських діячів, нібито витоки даних Служби безпеки України, «етнічну напругу» в Криму та збиття малайзійського «Боїнгу» MH17 над Донбасом.

У компанії заявили, що видалили їх, аби унеможливити використання соцмереж для маніпулювання людьми.

Зокрема, було встановлено, що за допомогою вказаних акаунтів відбувалося незаконне втручання у внутрішні справи України та інших країн. До російської мережі дезінформаторів відносилися 78 облікових записів у Facebook, 11 сторінок, 29 груп та 4 облікові записи в Instagram.

Використовуючи фальшиві дані, люди, які стояли за цими акаунтами, видавали себе за місцевих. Facebook з’ясував, що вони були пов’язані з військовою розвідкою РФ.

Контент розповсюджувався російською, українською та англійською мовами. Facebook навів кілька прикладів публікацій російських ботів:

Facebook видалив сотню акаунтів спецслужб РФ, які множили фейки про Україну

Facebook видалив сотню акаунтів спецслужб РФ, які множили фейки про Україну

Facebook видалив сотню акаунтів спецслужб РФ, які множили фейки про Україну

Нагадаємо, раніше Facebook вже ліквідовував майже 2 тис. маніпулятивних акаунтів із України та Росії.

Джерело: Ракурс


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