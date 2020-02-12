Facebook видалив сотню акаунтів спецслужб РФ, які множили фейки про Україну. Фото: НП

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Facebook видалив понад 100 акаунтів і спільнот російських спецслужб, які були створені з метою розповсюдження недостовірної інформацію про події в Україні, зокрема, про місцеву політику, громадських діячів, нібито витоки даних Служби безпеки України, «етнічну напругу» в Криму та збиття малайзійського «Боїнгу» MH17 над Донбасом.

У компанії заявили, що видалили їх, аби унеможливити використання соцмереж для маніпулювання людьми.

Зокрема, було встановлено, що за допомогою вказаних акаунтів відбувалося незаконне втручання у внутрішні справи України та інших країн. До російської мережі дезінформаторів відносилися 78 облікових записів у Facebook, 11 сторінок, 29 груп та 4 облікові записи в Instagram.

Використовуючи фальшиві дані, люди, які стояли за цими акаунтами, видавали себе за місцевих. Facebook з’ясував, що вони були пов’язані з військовою розвідкою РФ.

Контент розповсюджувався російською, українською та англійською мовами. Facebook навів кілька прикладів публікацій російських ботів:

Нагадаємо, раніше Facebook вже ліквідовував майже 2 тис. маніпулятивних акаунтів із України та Росії.