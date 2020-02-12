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Ракурс
Facebook удалил сотню аккаунтов спецслужб РФ, которые плодили фейки об Украине. Фото: НП

Facebook удалил сотню аккаунтов спецслужб РФ, которые плодили фейки об Украине (ФОТО)

12 фев 2020, 17:34
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Facebook удалил более 100 аккаунтов и групп российских спецслужб, которые были созданы с целью распространения недостоверной информацию о событиях в Украине, в частности, о местной политике, общественных деятелях, якобы утечках данных Службы безопасности Украины, «этнической напряженности» в Крыму и сбитом малайзийском «Боинге» MH17 над Донбассом.

В компании заявили, что удалили их, чтобы воспрепятствовать использованию соцсетей для манипулирования людьми.

В частности, было установлено, что с помощью указанных аккаунтов происходило незаконное вмешательство во внутренние дела Украины и других стран. К российской сети дезинформаторов относились 78 учетных записей в Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Используя фальшивые данные, люди, которые стояли за этими аккаунтами, выдавали себя за местных. Facebook выяснил, что они были связаны с военной разведкой РФ.

Контент распространялся на русском, украинском и английском языках. Facebook привел несколько примеров публикаций российских ботов:

Facebook видалив сотню акаунтів спецслужб РФ, які множили фейки про Україну

Facebook видалив сотню акаунтів спецслужб РФ, які множили фейки про Україну

Facebook видалив сотню акаунтів спецслужб РФ, які множили фейки про Україну

Напомним, ранее Facebook уже ликвидировал почти 2 тыс. манипулятивных аккаунтов из Украины и России.

Источник: Ракурс


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