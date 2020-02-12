Facebook удалил сотню аккаунтов спецслужб РФ, которые плодили фейки об Украине. Фото: НП

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Facebook удалил более 100 аккаунтов и групп российских спецслужб, которые были созданы с целью распространения недостоверной информацию о событиях в Украине, в частности, о местной политике, общественных деятелях, якобы утечках данных Службы безопасности Украины, «этнической напряженности» в Крыму и сбитом малайзийском «Боинге» MH17 над Донбассом.

В компании заявили, что удалили их, чтобы воспрепятствовать использованию соцсетей для манипулирования людьми.

В частности, было установлено, что с помощью указанных аккаунтов происходило незаконное вмешательство во внутренние дела Украины и других стран. К российской сети дезинформаторов относились 78 учетных записей в Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Используя фальшивые данные, люди, которые стояли за этими аккаунтами, выдавали себя за местных. Facebook выяснил, что они были связаны с военной разведкой РФ.

Контент распространялся на русском, украинском и английском языках. Facebook привел несколько примеров публикаций российских ботов:

Напомним, ранее Facebook уже ликвидировал почти 2 тыс. манипулятивных аккаунтов из Украины и России.