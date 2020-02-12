Злоумышленник требует уплаты ему определенной суммы в биткоинах, фото: Pxfuel

https://racurs.ua/n133596-dollary-uje-ne-v-mode-otpravitel-posylok-so-vzryvchatkoy-v-niderlandah-trebuet-bitkoiny-smi.html

Ракурс

В Нидерландах таинственный злоумышленник, который стоит за отправкой посылок со взрывчаткой, которые сдетонировали в нескольких почтовых отделениях, требует выплатить ему определенную сумму в биткоинах.

Если этого не будет сделано, он угрожает продолжить отправлять опасные посылки. Об этом сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Поэтому полиция именно вымогательство денег в настоящее время считает мотивом рассылки этих посылок.

Какую именно сумму в криптовалюте требует злоумышленник, источники издания не сообщают, поскольку разглашение этой информации может нанести ущерб следствию.

Отмечается, что в таком случае этот инцидент имел аналог в 2015 году, когда злоумышленник требовал 2 тыс. биткоинов, угрожая устраивать взрывы в одной из сетей супермаркетов. Тогда на след злоумышленника правоохранители вышли в результате анализа детонатора, который он использовал в одной из бомб.

Напомним, сегодня утром в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде прогремели взрывы.