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Злоумышленник требует уплаты ему определенной суммы в биткоинах, фото: Pxfuel

Доллары уже не в моде: отправитель посылок со взрывчаткой в ​​Нидерландах требует биткоины — СМИ

12 фев 2020, 17:28
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В Нидерландах таинственный злоумышленник, который стоит за отправкой посылок со взрывчаткой, которые сдетонировали в нескольких почтовых отделениях, требует выплатить ему определенную сумму в биткоинах.

Если этого не будет сделано, он угрожает продолжить отправлять опасные посылки. Об этом сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Поэтому полиция именно вымогательство денег в настоящее время считает мотивом рассылки этих посылок.

Какую именно сумму в криптовалюте требует злоумышленник, источники издания не сообщают, поскольку разглашение этой информации может нанести ущерб следствию.

Отмечается, что в таком случае этот инцидент имел аналог в 2015 году, когда злоумышленник требовал 2 тыс. биткоинов, угрожая устраивать взрывы в одной из сетей супермаркетов. Тогда на след злоумышленника правоохранители вышли в результате анализа детонатора, который он использовал в одной из бомб.

Напомним, сегодня утром в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде прогремели взрывы.


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