Зловмисник вимагає сплати йому певної суми у біткоїнах, фото: Pxfuel

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У Нідерландах таємничий зловмисник, який стоїть за відправленням посилок із вибухівкою, котрі здетонували у кількох поштових відділеннях, вимагає сплатити йому певну суму в біткоїнах.

Якщо цього не буде зроблено, він погрожує продовжити надсилати небезпечні посилки. Про це повідомляє видання De Telegraaf з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Тож поліція саме вимагання грошей наразі вважає мотивом розсилання цих пакунків.

Яку саме суму в криптовалюті вимагає зловмисник, джерела видання не повідомляють, оскільки розголошення цієї інформації може завдати шкоди слідству.

Зазначається, що в такому разі цей випадок мав аналог у 2015 році, коли зловмисник вимагав 2 тис. біткоїнів, погрожуючи влаштовувати вибухи в одній з мереж супермаркетів. Тоді на слід зловмисника правоохоронці вийшли в результаті аналізу детонатора, який він використовував в одній із бомб.

Нагадаємо, сьогодні вранці у поштових відділеннях в Амстердамі та Керкраде пролунали вибухи.