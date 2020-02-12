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Прокурорів добирають на 100 вакантних посад, фото: Олександр Тананакін

В Офісі генпрокурора розпочався добір прокурорів на 100 вакантних посад (ІНФОГРАФІКА)

12 лют 2020, 22:42
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В Офісі генпрокурора (ОГП) розпочався перший етап добору прокурорів на 100 вакантних посад.

Цей процес є аналогічним до атестації прокурорів Генпрокуратури для переходу в ОГП. Він складатиметься загалом із шести етапів. Про це повідомляє прес-служба ОГП.

Зазначається, що до відомства вже надійшли 1 тис. 552 пакети документів.

На першому етапі допущені до участі в доборі кандидати пройдуть тестування на знання законодавства.

З них буде відібрано 300 осіб з найбільшою кількістю балів згідно з рейтингом (проте не меншою за 70), які пройдуть до другого етапу. Якщо останній у рейтингу кандидат і наступний за ним наберуть однакову кількість балів, то їх обох допустять до цього етапу. Це ж саме стосується і результату відбору кандидатів на наступних етапах.

Після другого етапу, котрий полягатиме в тестуванні на загальні здібності, 200 кандидатів з найбільшою кількістю балів згідно з рейтингом, але не меншою за прохідний бал, який буде визначений пізніше, будуть допущені до співбесід, котрі включатимуть практичне завдання та перевірку доброчесності.

На наступному етапі буде сформований загальний рейтинг з близько 100 кандидатів з найбільшою кількістю балів, які успішно пройшли добір.

Ці кандидати пройдуть стажування у Тренінговому центрі та ОГП, після чого буде сформовано остаточний рейтинг, відповідно до якого вони обиратимуть посади, оприлюднені в оголошенні про добір. У разі отримання кількома кандидатами однакової кількості балів, переважне право на зайняття посади матиме кандидат із більшим стажем роботи в галузі права.

Інфографіка: Офіс генпрокурора

Інфографіка: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, Офіс генпрокурора запрацював в Україні з 2 січня 2020 року. Він складається з 12 департаментів, восьми окремих управлінь та двох спеціалізованих прокуратур.

Джерело: Ракурс


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