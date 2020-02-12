Оптимізм допомагає легше переносити інсульт

https://racurs.ua/ua/n133608-optymisty-legshe-perenosyat-insult-ucheni.html

Ракурс

Люди, які пережили інсульт зберігаючи високий рівень оптимізму, мали нижчий рівень запалення, зниження тяжкості інсульту та меншу фізичну втрату працездатності через три місяці у порівнянні з тими, хто був менш оптимістичним.

Такі результати дослідження, проведеного Американською асоціацією серця, повідомляє прес-служба цієї організації.

У невеликому дослідженні 49 осіб, які пережили інсульт, учені вивчили взаємозв'язок оптимізму, запалення, тяжкості інсульту та фізичної втрати працездатності протягом трьох місяців після інсульту. Дослідники зазначають, що розуміння того, як ці елементи стосуються один одного або впливають один на одного, може забезпечити наукову основу для розробки нових стратегій відновлення після інсульту.

Рівень оптимізму у пацієнтів визначався за допомогою відповідних психологічних тестів.

Наші результати говорять про те, що оптимістичні люди мають кращий результат захворювання. Таким чином, підвищення морального духу може бути ідеальним способом поліпшення психічного здоров’я та відновлення після інсульту, — наголошують дослідники.

Запалення після інсульту згубно впливає на мозок і погіршує одужання.

Пацієнти та їхні сім’ї повинні знати важливість позитивного середовища, яке може принести користь пацієнту, — наголошують учені. — Психічне здоров’я дійсно впливає на одужання після інсульту.

Нагадаємо, американські вчені створили прилад, який швидко діагностує інсульт з точністю 92%.