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Ракурс
Оптимизм помогает легче переносить инсульт

Оптимисты легче переносят инсульт — ученые

12 фев 2020, 22:14
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Люди, которые пережили инсульт сохраняя высокий уровень оптимизма, имели более низкий уровень воспаления, снижение тяжести инсульта и меньшую физическую утрату трудоспособности спустя три месяца по сравнению с теми, кто был менее оптимистичным.

Таковы результаты исследования, проведенного Американской ассоциацией сердца, сообщает пресс-служба этой организации.

В небольшом исследовании 49 человек, переживших инсульт, ученые изучили взаимосвязь оптимизма, воспаления, тяжести инсульта и физической потери работоспособности в течение трех месяцев после инсульта. Исследователи отмечают, что понимание того, как эти элементы повязаны друг с другом или влияют друг на друга, может обеспечить научную основу для разработки новых стратегий восстановления после инсульта.

Уровень оптимизма у пациентов определялся с помощью соответствующих психологических тестов.

Наши результаты говорят о том, что более оптимистичные люди имеют лучший исход заболевания. Таким образом, повышение морального духа может быть идеальным способом улучшения психического здоровья и восстановление после инсульта, — подчеркивают исследователи.

Воспаление после инсульта пагубно влияет на мозг и ухудшает выздоровление.

Пациенты и их семьи должны знать важность положительной среды, которая может принести пользу пациенту, — отмечают ученые. — Психическое здоровье действительно влияет на выздоровление после инсульта.

Напомним, американские ученые создали прибор, который быстро диагностирует инсульт с точностью 92%.

Источник: Ракурс


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