Максим Микитась, фото: «24 канал»

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Максиму Микитасю, бывшему народному депутату и экс-президенту госкорпорации «Укрбуд», которого подозревают в присвоении имущества Нацгвардии, еще на два месяца продлен срок действия меры пресечения.

Соответствующее решение сегодня принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Таким образом, Микитасю еще как минимум два месяца придется носить электронный браслет и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в этом производстве. Также он не сможет путешествовать заграницу и покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора или суда.

Микитася подозревают в причастности к схеме завладения имуществом Нацгвардии на сумму более чем 81 млн грн. По версии следствия, ГУ Нацгвардии и «Укрбуд» заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей воинской части в центре Киева должны были построить жилой комплекс, в котором Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии были заключены дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказывалась от этих квартир в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева возле станции метро «Красный хутор», который возводила эта же компания.

Экспертиза впоследствии установила, что стоимость квартир на окраине Киева была на 81,6 млн грн меньшей, чем квартир в центре.

Микитась возглавлял «Укрбуд» с июня 2010 года по август 2016 года. С этой должности он ушел в связи с избранием 17 июля 2016 года депутатом Верховной Рады VIII созыва. Он победил на одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) как самовыдвиженец. В парламенте входил в состав депутатской группы «Воля народа».

Напомним, в январе Микитася, который пытался вылететь в Лондон, сняли с самолета сотрудники Госпогранслужбы.