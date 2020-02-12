Ученые обнаружили опухоль старше 60 млн лет

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Ракурс

В окаменевшем хвосте молодого динозавра, жившего более 60 млн лет назад на прерии в южной части нынешней Альберты (Канада), нашли редкую опухоль, которая сегодня бывает у людей, особенно детей в возрасте до 10 лет.

Речь идет о лангергансоклеточном гистиоцитозе — болезни, при которой патологические иммунные клетки активно размножаются, особенно в легких и костях, что вызывает формирование рубцовой ткани. Об этом сообщает пресс-служба Университета Тель-Авива.

Большинство опухолей, связанных с лангергансоклеточным гистиоцитозом, которые могут быть очень болезненными, внезапно появляются в костях детей в возрасте 2−10 лет. К счастью, эти опухоли исчезают без вмешательства во многих случаях, — отмечают ученые.

Болезнь у динозавра удалось обнаружить с помощью современных технологий — микрокомпьютерной томографии — рентгенографии в 3D, которая осуществляется по тем же методом, что и подобные технологии в медицине, но в небольших масштабах со значительно увеличенной разрешающей способностью — до нескольких микрон.

Это 3D-микроскопия, где очень тонкую масштабную внутреннюю структуру объектов удается увидеть в неразрушающий способ.

Внимание ученых привлекли два позвонка динозавра, содержащие полости специфической формы.

Мы просканировали позвонки динозавра и создали компьютерную 3D-реконструкцию опухоли и сосудов, которые ее живили. Микро- и макроанализ подтвердили, что на самом деле это лангергансоклеточный гистиоцитоз. Это первый случай, когда это заболевание было обнаружено у динозавра, — подчеркивают исследователи.

Таким образом, ученые установили, что эта болезнь свойственна не только человеку и существует уже как минимум 60 млн лет.

Мы пытаемся понять, почему определенные заболевания выживают в процессе эволюции, чтобы установить, что их вызывает, для создания новых эффективных способов их лечения, — резюмируют исследователи.

Напомним, в прошлом году ученые обнаружили самый старый случай заболевания раком — у животного, жившего 240 млн лет назад.