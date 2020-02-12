Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Учені виявили пухлину віком понад 60 млн років

У хвості динозавра знайшли хворобу, від якої досі страждають люди (ФОТО)

12 лют 2020, 20:59
999

У скам’янілому хвості молодого динозавра, який жив понад 60 млн років тому на прерії в південній частині теперішньої Альберти (Канада), знайшли рідкісну пухлину, яка сьогодні трапляється в людей, особливо дітей у віці до 10 років.

Йдеться про лангергансоклітинний гістіоцитоз — хворобу, при якій патологічні імунні клітини активно розмножуються, особливо в легенях і кістках, що викликає формування рубцевої тканини. Про це повідомляє прес-служба Університету Тель-Авіва.

Більшість пухлин, пов’язаних з лангергансоклітинним гістіоцитозом, які можуть бути дуже болючими, раптово з’являються в кістках дітей у віці 2−10 років. На щастя, ці пухлини зникають без втручання у багатьох випадках, — зазначають учені.

Хворобу у динозавра вдалося виявити за допомогою сучасних технологій — мікрокомп’ютерної томографії — рентгенографії в 3D, яка здійснюється за тим же методом, що й схожі технології у медицині, але в невеликих масштабах зі значно збільшеною роздільною здатністю — до декількох мікронів.

Це 3D-мікроскопія, де дуже тонку масштабну внутрішню структуру об'єктів вдається побачити в неруйнівний спосіб.

Увагу вчених привернули два хребці динозавра, які містили порожнини специфічної форми.

Фотографія хребця гадрозавра. Простір, де була пухлина, відкривається до нижньої поверхні хребця. Фото: Університет Тель-Авіва

Ми просканували хребці динозавра і створили комп’ютерну 3D-реконструкцію пухлини та судин, які її живили. Мікро- та макроаналізи підтвердили, що насправді це лангергансоклітинний гістіоцитоз. Це перший випадок, коли це захворювання було виявлене в динозавра, — наголошують дослідники.

Таким чином, учені встановили, що ця хвороба властива не лише людині й існує вже щонайменше 60 млн років.

Ми намагаємось зрозуміти, чому певні захворювання виживають в процесі еволюції, щоб встановити, що їх викликає, задля створення нових ефективних способів їх лікування, — резюмують дослідники.

Нагадаємо, торік учені виявили найстаріший випадок захворювання на рак — в тварини, яка жила 240 млн років тому.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Справа Микитася: екс-нардепу ще на два місяці продовжили термін носіння електронного браслета

Екс-нардепу Максиму Микитасю Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив термін дії запобіжного заходу, згідно з яким йому доведеться й надалі носити електронний браслет

Новини України
21:43

Арахамія вибачився за слова про постачання води до Криму в обмін на повернення Донбасу

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував свою фразу про відновлення водопостачання до Криму в обмін на повернення в Україну Донбасу, яка прозвучала в ефірі телеканалу «Прямий»

Новини України
19:53

Добровольці АТО отримають статус учасників бойових дій — Гончарук (ДОКУМЕНТ)

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що урядом розроблений чіткий механізм надання статусу учасників бойових дій для добровольців, які брали безпосередню участь у АТО

Новини України
15:01
1432