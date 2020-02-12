Учені виявили пухлину віком понад 60 млн років

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У скам’янілому хвості молодого динозавра, який жив понад 60 млн років тому на прерії в південній частині теперішньої Альберти (Канада), знайшли рідкісну пухлину, яка сьогодні трапляється в людей, особливо дітей у віці до 10 років.

Йдеться про лангергансоклітинний гістіоцитоз — хворобу, при якій патологічні імунні клітини активно розмножуються, особливо в легенях і кістках, що викликає формування рубцевої тканини. Про це повідомляє прес-служба Університету Тель-Авіва.

Більшість пухлин, пов’язаних з лангергансоклітинним гістіоцитозом, які можуть бути дуже болючими, раптово з’являються в кістках дітей у віці 2−10 років. На щастя, ці пухлини зникають без втручання у багатьох випадках, — зазначають учені.

Хворобу у динозавра вдалося виявити за допомогою сучасних технологій — мікрокомп’ютерної томографії — рентгенографії в 3D, яка здійснюється за тим же методом, що й схожі технології у медицині, але в невеликих масштабах зі значно збільшеною роздільною здатністю — до декількох мікронів.

Це 3D-мікроскопія, де дуже тонку масштабну внутрішню структуру об'єктів вдається побачити в неруйнівний спосіб.

Увагу вчених привернули два хребці динозавра, які містили порожнини специфічної форми.

Ми просканували хребці динозавра і створили комп’ютерну 3D-реконструкцію пухлини та судин, які її живили. Мікро- та макроаналізи підтвердили, що насправді це лангергансоклітинний гістіоцитоз. Це перший випадок, коли це захворювання було виявлене в динозавра, — наголошують дослідники.

Таким чином, учені встановили, що ця хвороба властива не лише людині й існує вже щонайменше 60 млн років.

Ми намагаємось зрозуміти, чому певні захворювання виживають в процесі еволюції, щоб встановити, що їх викликає, задля створення нових ефективних способів їх лікування, — резюмують дослідники.

Нагадаємо, торік учені виявили найстаріший випадок захворювання на рак — в тварини, яка жила 240 млн років тому.