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Ракурс
Андрій Парубій, фото: «ВО Свобода»'s Picasa Gallery

Парубій дав свідчення у ДБР щодо перешкоджання виборчому праву стосовно Клюєва, Кузьміна та Шарія

12 лют 2020, 20:30
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Андрій Парубій, колишній спікер парламенту, а нині — депутат із фракції «Європейська солідарність», дав свідчення у Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі щодо перешкоджання виборчому праву (ст. 157 Кримінального кодексу) під час парламентських виборів 2019 року.

Про це Парубій повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, відповідне перешкоджання у відомстві вбачають у тому, що він 3 липня 2019 року звертався до Генпрокуратури, СБУ та Держприкордонслужби з вимогою встановити, чи перебували екс-голова Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв, відеоблогер Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін, котрий тепер є депутатом від фракції «Опозиційна платформа — За життя», в Україні впродовж останніх п’яти років, а, отже, чи мали вони право брати участь у виборах.

Парубій нагадав, що вони були зареєстровані кандидатами в депутати, проте після його запиту Центрвиборчком зняв їх з реєстрації через відсутність причин для балотування.

Вважаю особистим досягненням, що мені вдалось цього добитися, — зазначив Парубій.

Нагадаємо, в липні 2019 року СБУ повідомляла, що, за наявною у відомства інформацією, Шарій залишив межі України 24 січня 2012 року, а Клюєв — у 2014 році.

Джерело: Ракурс


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