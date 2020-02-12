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Андрей Парубий, фото: «ВО Свобода»'s Picasa Gallery

Парубий дал показания в ГБР о препятствовании избирательному праву в отношении Клюева, Кузьмина и Шария

12 фев 2020, 20:30
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Андрей Парубий, бывший спикер парламента, а ныне — депутат из фракции «Европейская солидарность», дал показания в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о препятствовании избирательному праву (ст. 157 Уголовного кодекса) во время парламентских выборов 2019 года.

Об этом Парубий сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, соответствующее препятствие в ведомстве видят в том, что он 3 июля 2019 года обращался в Генпрокуратуру, СБУ и Госпогранслужбу с требованием установить, находились ли экс-глава администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, видеоблогер Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин, который теперь является депутатом от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», в Украине на протяжении последних пяти лет, а, следовательно, имели ли они право участвовать в выборах.

Парубий напомнил, что они были зарегистрированы кандидатами в депутаты, однако после его запроса Центризбирком снял их с регистрации из-за отсутствия причин для баллотирования.

Считаю личным достижением, что мне удалось этого добиться, — отметил Парубий.

Напомним, в июле 2019 года СБУ сообщала, что, по имеющейся у ведомства информации, Шарий покинул границы Украины 24 января 2012 года, а Клюев — в 2014 году.

Источник: Ракурс


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