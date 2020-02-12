Арахамія вибачився за слова про постачання води до Криму в обмін на повернення Донбасу

Давид Арахамія. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n133604-arahamiya-vybachyvsya-za-slova-pro-postachannya-vody-do-krymu-v-obmin-na-povernennya-donbasu.html

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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вибачився і спробував виправдатися за свою фразу щодо відновлення водопостачання до анексованого Криму в обмін на повернення Донбасу в Україну, яка прозвучала під час ефіру на телеканалі «Прямий».

Арахамія в Facebook опублікував пост, у якому виклав свою позицію з даного питання.

Політик відразу ж уточнив, що всередині фракції ніколи не піднімалося питання про відновлення водопостачання до Криму. Залишається незмінною і позиція фракції щодо того, що Крим є незаконно анексованою частиною України.

Арахамія заявив, що ідея обміну Криму на Донбас належить не йому, а телеведучому. Крім того, питання було сформульоване так, що альтернативних варіантів не існувало, тому політик вважав це достатнім компромісом. Арахамія тричі підкреслив, що це суто його особиста позиція.

Політик додав, що пошук компромісу завжди дуже складний процес, але його досягнення не повинно відбуватися за рахунок поступок у питаннях суверенітету і територіальної цілісності країни.

Арахамія заявив, що дана ситуація послужить йому хорошим уроком на майбутнє.

Політик вибачився перед громадянами України, переселенцями і кримчанами, яких могли образити його слова. Арахамія вважає, що його слова були вирвані із загального контексту і насправді були трактуванням припущень, які озвучив ведучий.