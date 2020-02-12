Арахамия извинился за слова о поставках воды в Крым взамен на возвращение Донбасса

Давид Арахамия. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n133604-arahamiya-izvinilsya-za-slova-o-postavkah-vody-v-krym-vzamen-na-vozvraschenie-donbassa.html

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия принес извинения и попытался оправдаться за свою фразу относительно возобновление водоснабжения аннексированного Крыма в обмен на возвращение Донбасса в Украину, которая была произнесена им во время эфира на телеканале «Прямой».

Арахамия в Facebook опубликовал пост, в котором изложил свою позицию по данному вопросу.

Политик сразу же уточнил, что внутри фракции никогда не поднимался вопрос о возобновлении водоснабжения Крыма. Остается неизменной и позиция фракции относительно того, что Крым является незаконно аннексированной частью Украины.

Арахамия заявил, что идея обмена Крыма на Донбасс принадлежит не ему, а телеведущему. Кроме того, вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существовало, поэтому политик посчитал это достаточным компромиссом. Арахамия трижды подчеркнул, что это сугубо его личная позиция.

Политик добавил, что поиск компромисса всегда очень сложный процесс, но его достижение не должно происходить за счет уступок в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны.

Арахамия заявил, что данная ситуация послужит ему хорошим уроком на будущее.

Политик извинился перед гражданами Украины, переселенцами и крымчанами, которых могли оскорбить его слова. Арахамия считает, что его слова были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, которые озвучил ведущий.