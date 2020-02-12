Максим Микитась, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n133607-sprava-mykytasya-eks-nardepu-sche-na-dva-misyaci-prodovjyly-termin-nosinnya-elektronnogo-brasleta.html

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Максиму Микитасю, колишньому народному депутату та екс-президентові держкорпорації «Укрбуд», якого підозрюють у привласненні майна Нацгвардії, ще на два місяці продовжено термін дії запобіжного заходу.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Таким чином, Микитасю ще щонайменше два місяці доведеться носити електронний браслет й утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому провадженні. Також він не зможе подорожувати закордон та залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

Микитася підозрюють у причетності до схеми заволодіння майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. За версією слідства, ГУ Нацгвардії та «Укрбуд» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини в центрі Києва мали збудувати житловий комплекс, у якому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

Однак згодом були укладені додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовлялася від цих квартир в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва біля станції метро «Червоний хутір», який зводила ця ж компанія.

Експертиза згодом встановила, що вартість квартир на околиці Києва була на 81,6 млн грн меншою, ніж квартир у центрі.

Микитась очолював «Укрбуд» з червня 2010 до серпня 2016 року. З цієї посади він пішов у зв’язку з обранням 17 липня 2016 року депутатом Верховної Ради VIII скликання. Він переміг на одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) як самовисуванець. У парламенті входив до складу депутатської групи «Воля народу».

Нагадаємо, у січні Микитася, який намагався вилетіти до Лондона, зняли з літака співробітники Держприкордонслужби.