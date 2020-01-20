Максим Микитась. Фото: Comments.UA

https://racurs.ua/ua/n132348-mykytasya-vidpustyv-do-londona-zastupnyk-glavy-sap-dokument.html

Ракурс

Підозрюваний у багатомільйонних махінаціях із нерухомістю Нацгвардії колишній нардеп Максим Микитась намагався полетіти до Лондона. Скандальний екс-депутат був знятий із рейсу співробітниками Державної прикордонної служби. Як виявилося, Микитась летів до Лондона на підставі листа, підписаного першим заступником керівника Спеціалізованої антікоррупуціонной прокуратури (САП) Максимом Грищуком.

Скріншот даного листа опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Антон Поляков.

У листі зазначено, що САП не заперечує проти виїзду Микитася за межі України з 20 по 24 січня 2020 року. Микитасю дозволено відправитися до Великої Британії для проходження лікування. На вказаний термін бізнесменові повертається закордонний паспорт громадянина України.

Повернути паспорт САП Микитась зобов’язаний до 25 січня 2020 року.

Як відомо, Микитась повинен був носити електронний браслет до 14 лютого 2020 року. Коли колишнього нардепа знімали з рейсу, електронного браслета у нього не виявилося.

Джерела «Української правди» у правоохоронних органах підтвердили, що Микитась отримав дозвільного листа за підписом заступника голови САП Грищука, але згодом Грищук скасував даний дозвіл.

Згідно з останніми даними, Микитасю вже наділи електронний браслет, а найближчим часом бізнесмен здасть і закордонний паспорт.