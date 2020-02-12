В Офисе генпрокурора начался отбор прокуроров на 100 вакантных должностей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n133609-v-ofise-genprokurora-nachalsya-otbor-prokurorov-na-100-vakantnyh-doljnostey-infografika.htmlРакурс
В Офисе генпрокурора (ОГП) начался первый этап отбора прокуроров на 100 вакантных должностей.
Этот процесс аналогичен аттестации прокуроров Генпрокуратуры для перехода в ОГП. Он будет состоять из шести этапов. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
Отмечается, что в ведомство уже поступили 1 тыс. 552 пакета документов.
На первом этапе допущенные к участию в отборе кандидаты пройдут тестирование на знание законодательства.
Из них будут отобраны 300 человек с наибольшим количеством баллов согласно рейтингу (но не менее 70), которые пройдут во второй этап. Если последний в рейтинге кандидат и следующий за ним наберут одинаковое количество баллов, то их обоих допустят к этому этапу. Это же касается и результата отбора кандидатов на следующих этапах.
После второго этапа, который будет заключаться в тестировании на общие способности, 200 кандидатов с наибольшим количеством баллов согласно рейтингу, но не меньшим чем проходной балл, который будет определен позднее, будут допущены к собеседованиям, которые будут включать практическое задание и проверку добропорядочности.
На следующем этапе будет сформирован общий рейтинг из около 100 кандидатов с наибольшим количеством баллов, которые успешно прошли отбор.
Эти кандидаты пройдут стажировку в Тренинговом центре и ОГП, после чего будет сформирован окончательный рейтинг, согласно которому они будут выбирать должности, обнародованные в объявлении об отборе. В случае получения несколькими кандидатами одинакового количества баллов, преимущественное право на занятие должности будет иметь кандидат с большим стажем работы в области права.
Напомним, Офис генпрокурора заработал в Украине с 2 января 2020 года. Он состоит из 12 департаментов, восьми отдельных управлений и двух специализированных прокуратур.