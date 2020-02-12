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Ракурс
Прокуроров отбирают на 100 вакантных должностей, фото: Александр Тананакин

В Офисе генпрокурора начался отбор прокуроров на 100 вакантных должностей (ИНФОГРАФИКА)

12 фев 2020, 22:42
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В Офисе генпрокурора (ОГП) начался первый этап отбора прокуроров на 100 вакантных должностей.

Этот процесс аналогичен аттестации прокуроров Генпрокуратуры для перехода в ОГП. Он будет состоять из шести этапов. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Отмечается, что в ведомство уже поступили 1 тыс. 552 пакета документов.

На первом этапе допущенные к участию в отборе кандидаты пройдут тестирование на знание законодательства.

Из них будут отобраны 300 человек с наибольшим количеством баллов согласно рейтингу (но не менее 70), которые пройдут во второй этап. Если последний в рейтинге кандидат и следующий за ним наберут одинаковое количество баллов, то их обоих допустят к этому этапу. Это же касается и результата отбора кандидатов на следующих этапах.

После второго этапа, который будет заключаться в тестировании на общие способности, 200 кандидатов с наибольшим количеством баллов согласно рейтингу, но не меньшим чем проходной балл, который будет определен позднее, будут допущены к собеседованиям, которые будут включать практическое задание и проверку добропорядочности.

На следующем этапе будет сформирован общий рейтинг из около 100 кандидатов с наибольшим количеством баллов, которые успешно прошли отбор.

Эти кандидаты пройдут стажировку в Тренинговом центре и ОГП, после чего будет сформирован окончательный рейтинг, согласно которому они будут выбирать должности, обнародованные в объявлении об отборе. В случае получения несколькими кандидатами одинакового количества баллов, преимущественное право на занятие должности будет иметь кандидат с большим стажем работы в области права.

Инфографика: Офис генпрокурора

Инфографика: Офис генпрокурора

Напомним, Офис генпрокурора заработал в Украине с 2 января 2020 года. Он состоит из 12 департаментов, восьми отдельных управлений и двух специализированных прокуратур.

Источник: Ракурс


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