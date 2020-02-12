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ДТП в Полтаве: столкнулись маршрутка и троллейбус, есть пострадавшие. Фото: Полтавщина

ДТП в Полтаве: столкнулись маршрутка и троллейбус, есть пострадавшие (ФОТО)

12 фев 2020, 16:03
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ДТП в Полтаве с участием пассажирского транспорта спровоцировали снег и гололедица. Из-за осложнения движения на дороге и невнимательности одного из водителей на улице Небесной Сотни сегодня столкнулись маршрутка и троллейбус.

В результате аварии пяти пассажирам микроавтобуса понадобилась медпомощь, сообщила пресс-служба полиции Полтавщины. В то же время местные СМИ пишут о шести пострадавших, в частности, у одного человека диагностировали ушиб челюсти, а у другого пассажира выбиты зубы.

По предварительным данным, троллейбус был припаркован, когда в него влетела маршрутка. Как выяснилось, ее технические характеристики не соответствуют нормам, а именно — отсутствовали два сиденья. Также в результате аварии на троллейбусе разбиты фонари и поврежден бампер.

ДТП у Полтаві: зіштовхнулися маршрутка і тролейбус, є потерпілі. Фото: Нацполіція

ДТП у Полтаві: зіштовхнулися маршрутка і тролейбус, є потерпілі. Фото: Нацполіція

Полиция уже устанавливает обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение безопасности дорожного движения, повлекшее повреждения средней тяжести). Виновнику ДТП грозит штраф или три года заключения.

Источник: Ракурс


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