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ДТП у Полтаві: зіштовхнулися маршрутка і тролейбус, є потерпілі. Фото: Полтавщина

ДТП у Полтаві: зіштовхнулися маршрутка і тролейбус, є потерпілі (ФОТО)

12 лют 2020, 16:03
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ДТП у Полтаві за участі пасажирського транспорту спричинили сніг та ожеледиця. Через ускладнений рух на дорозі та неуважність одного з водіїв на вулиці Небесної Сотні сьогодні зіштовхнулися маршрутка та тролейбус.

Унаслідок аварії п’ятеро пасажирів мікроавтобуса потребували меддопомоги, повідомила прес-служба поліції Полтавщини. Водночас місцеві ЗМІ пишуть про шістьох потерпілих, зокрема, в однієї людини діагностували забій щелепи, а в іншого пасажира вибито зуби.

За попередніми даними, тролейбус був припаркований, коли у нього влетіла маршрутка. Як з’ясувалося, її технічні характеристики не відповідають нормам, а саме — були відсутні два сидіння.

Також унаслідок аварії на тролейбусі розбито ліхтарі та пошкоджено бампер.

ДТП у Полтаві: зіштовхнулися маршрутка і тролейбус, є потерпілі. Фото: Нацполіція

ДТП у Полтаві: зіштовхнулися маршрутка і тролейбус, є потерпілі. Фото: Нацполіція

Поліція вже встановлює обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості). Винуватцю ДТП загрожує штраф або три роки ув’язнення.

Джерело: Ракурс


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