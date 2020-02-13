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Аварія у Псковській області РФ. Фото: informpskov.ru

У Росії розбився автобус з українцями, восьмеро загиблих — ЗМІ (ФОТО)

13 лют 2020, 08:10
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Дорожньо-транспортна пригода з смертельними наслідками сталася в Пустошкінському районі Псковської області Російської Федерації.

На трасі Р-23 13 лютого зіткнулися мікроавтобус Mercedes та великовантажний автомобіль Volvo. Внаслідок лобового зіткнення загинули восьмеро осіб — водій та пасажири буса. Попередньо відомо, що загиблі — громадяни України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу російського МВС.

Двох постраждалих — водія фури та пасажира мікроавтобуса госпіталізували в лікарню з травмами.

За інформацією Telegram-каналу Mash, аварія сталася тому, що водій автобуса не розрахував дистанції при обгоні й зіткнувся з фурою. Зазначається, що в бусі перебували громадяни України, які їхали додому із заробітків із Санкт-Петербурга.

Аварія у Псковській області РФ. Фото: informpskov.ru

Аварія у Псковській області РФ. Фото: informpskov.ru

Нагадаємо, 12 лютого у Полтаві через негоду сталася ДТП за участі пасажирського транспорту. Унаслідок аварії п’ятеро пасажирів мікроавтобуса потребували медичної допомоги


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