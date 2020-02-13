Коронавірус виявили у таксиста в Токіо, кількість інфікованих у світі перевищує 60 тис. осіб Фото: Pixabay

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Коронавірус COVID-19 виявили у водія таксі в Токіо. Міністерство охорони здоров’я Японії повідомило про позитивний результат тесту на коронавірус таксиста зі столиці країни.

Наразі невідомо, як він заразився. Влада Японії розпочала розслідування, щоб встановити, за яких обставин сталося інфікування. Про це пише японське видання NHK з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.

Також сьогодні зранку з’явилася інформація від Національної комісії з охорони здоров’я Китаю про 312 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19 та 12 нових летальних випадків на материку, за винятком провінції Хубей.

Окрім цього, ЗМІ повідомили про один новий випадок зараження у В'єтнамі та 44 нові випадки в Японії (йдеться про інфікованих пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, який пришвартований біля Йокогами). Загальна кількість діагностованих випадків зараження китайським коронавірусом на кораблі зросла до 218. Також, за повідомленнями джерел, зафіксовано один новий випадок інфікування у Каліфорнії. У Північній Кореї можливе інфікування від одного до сімох осіб, однак точну кількість неможливо встановити.

Як пише BNO News, у світі зафіксовано понад 60 тис. підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, 1367 осіб загинуло.