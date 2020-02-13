Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Китайський коронавірус. Фото: Інформатор

Індус запідозрив у себе коронавірус і вчинив самогубство (ФОТО)

13 лют 2020, 12:43
999

Китайський коронавірус, як виявилося, може викликати не тільки пневмонію, а й психоз. 50-річний фермер Бала Крішна з індійського штату Анхра-Прадеш постійно дивився відеоролики про поширення інфекції по всьому світу і переконав себе в тому, що він сам заразився смертельним коронавірусом.

Крішна 5 лютого відвідав лікарню у місті Тірупаті і медики діагностували у чоловіка вірусну лихоманку. Однак пацієнт почав доводити, що він заражений коронавірусом, пише Daily Mail.

Лікарі стали переконувати Крішну, що для переживань немає приводу, що в Індії зафіксовано лише три випадки зараження на 2019-nCoV, і жоден з них не стався у штаті Анхра-Прадеш.

Однак фермера не переконали слова медиків. Після повернення до рідного села чоловік ізолював себе від сім’ї, заявивши, що він інфікований смертельною хворобою. Якщо хтось із членів сім’ї намагався до нього наблизитися, то Крішна кидав у нього камінням.

Бала Крішна. Фото: Daily MailУ вівторок, 11 лютого, чоловік замкнув свою сім’ю у будинку і відправився на кладовище до могили матері. Там Крішна вчинив самогубство.

Дружина Крішни покликала на допомогу сусідів, але врятувати чоловіка вже не вдалося.

Син Крішни заявив, що він дзвонив на гарячу лінію і повідомляв про психічний розлад батька, але йому відповіли, що Крішна не міг заразитися коронавірусом, якщо не був в Китаї. Син загиблого вважає, що самогубства батька можна було уникнути, якби хтось своєчасно відреагував на його повідомлення.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Аброськін детально розповів про життя «злодіїв у законі» в Україні

На території України постійно знаходяться до двох десятків так званих злодіїв у законі. Існують два найвпливовіших бандитських клани — «Дніпровський» та «Недели», які постійно ворогують між собою. Бандити мають тісний зв’язок із олігархами

Юридичні новини
13:31

Ухань, тримайся! Танець медперсоналу та людей, яким вдалося перемогти коронавірус у лікарні Китаю (ВІДЕО)

Медперсонал лікарні в китайському місті Ухань розважає і підбадьорює інфікованих на коронавірус COVID-19 пацієнтів танцями. Окрім цього, люди, яким вдалося перемогти коронавірус, також радісно танцюють перед тим, як покинути стіни лікарні

Світові новини
13:16

Дубілет повідомив, що мотивує його працювати в уряді за зарплатню в 12 тис. грн

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, як йому вдається не втрачати мотивацію під час роботи в уряді за заробітну плату в 12 тис. грн. Урядовець стверджує, що його цікавлять нові й амбітні проекти

Новини України
11:17
1432