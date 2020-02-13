Китайський коронавірус. Фото: Інформатор

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Китайський коронавірус, як виявилося, може викликати не тільки пневмонію, а й психоз. 50-річний фермер Бала Крішна з індійського штату Анхра-Прадеш постійно дивився відеоролики про поширення інфекції по всьому світу і переконав себе в тому, що він сам заразився смертельним коронавірусом.

Крішна 5 лютого відвідав лікарню у місті Тірупаті і медики діагностували у чоловіка вірусну лихоманку. Однак пацієнт почав доводити, що він заражений коронавірусом, пише Daily Mail.

Лікарі стали переконувати Крішну, що для переживань немає приводу, що в Індії зафіксовано лише три випадки зараження на 2019-nCoV, і жоден з них не стався у штаті Анхра-Прадеш.

Однак фермера не переконали слова медиків. Після повернення до рідного села чоловік ізолював себе від сім’ї, заявивши, що він інфікований смертельною хворобою. Якщо хтось із членів сім’ї намагався до нього наблизитися, то Крішна кидав у нього камінням.

У вівторок, 11 лютого, чоловік замкнув свою сім’ю у будинку і відправився на кладовище до могили матері. Там Крішна вчинив самогубство.

Дружина Крішни покликала на допомогу сусідів, але врятувати чоловіка вже не вдалося.

Син Крішни заявив, що він дзвонив на гарячу лінію і повідомляв про психічний розлад батька, але йому відповіли, що Крішна не міг заразитися коронавірусом, якщо не був в Китаї. Син загиблого вважає, що самогубства батька можна було уникнути, якби хтось своєчасно відреагував на його повідомлення.