Китайский коронавирус. Фото: Информатор

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Китайский коронавирус, как оказалось, может вызывать не только пневмонию, но и психоз. 50-летний фермер Бала Кришна из индийского штата Анхра-Прадеш постоянно смотрел видеоролики о распространении инфекции по всему миру и убедил себя в том, что он сам заразился смертельным коронавирусом.

Кришна 5 февраля посетил больницу в городе Тирупати и медики диагностировали у мужчины вирусную лихорадку. Однако пациент начал доказывать, что он заражен коронавирусом, пишет Daily Mail.

Врачи стали убеждать Кришну, что для переживаний нет повода, что в Индии зафиксировано лишь три случая заражения 2019-nCoV, и ни один из них не произошел в штате Анхра-Прадеш.

Однако фермера не убедили слова медиков. После возвращения в родную деревню мужчина изолировал себя от семьи, заявив, что он инфицирован смертельной болезнью. Если кто-то из членов семьи пытался к нему приблизиться, то Кришна бросал в него камни.

Во вторник, 11 февраля, мужчина запер свою семью в доме и отправился на кладбище к могиле матери. У надгробья Кришна совершил самоубийство.

Жена Кришны позвала на помощь соседей, но спасти мужчину уже не удалось.

Сын Кришны заявил, что он звонил на горячую линию и сообщал о психическом расстройстве отца, но ему ответили, что Кришна не мог заразиться коронавирусом, если не был в Китае. Сын погибшего считает, что самоубийства отца можно было избежать, если бы кто-то вовремя отреагировал на его сообщение.