Новый коронавирус: власти Китая рассказали, как чаще всего передается заболевание

В Китае продолжается вспышка нового коронавируса

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Новый коронавирус NCP, эпицентром вспышки которого является Китай, чаще всего передается воздушно-капельным путем и через непосредственный контакт.

Об этом соответствующая правительственная комиссия Китая заявила во время сегодняшней пресс-конференции, сообщает издание Beijing News.

То, что недавно в продуктах жизнедеятельности инфицированных больных обнаружили NCP, не означает, что основной способ распространения вируса изменился, отмечают члены комиссии.

Так они прокомментировали опасения относительно того, что канализация и вентиляция жилых домов и больниц могут быть потенциальными источниками распространения вируса.

Роль и влияние распространения заболевания путем желудочно-кишечного тракта еще предстоит исследовать и изучить. Ношение маски все еще является важнейшим защитным мероприятием, — подчеркивают в ведомстве.

Также китайские медики отмечают, что слабость, лихорадка и сухой кашель все еще являются важнейшими проявлениями коронавируса.

В то же время 11 февраля представитель ВОЗ на Филиппинах Рабиндра Абейсингхе опроверг слухи о том, что коронавирус NCP может разноситься по воздуху, сообщает издание Rappler.

Я не совсем уверен, что привело к этим слухам. Возможно, неправильный перевод, — подчеркнул медик и подтвердил, что установленными способами передачи коронавируса остаются «через капли или тесный контакт».

Напомним, в Индии 50-летний фермер совершил самоубийство, заподозрив у себя коронавирус.