Новый коронавирус: «Укрпочта» прекратила отправку посылок в Китай

Посылки в Китай. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n133642-novyy-koronavirus-ukrpochta-prekratila-otpravku-posylok-v-kitay.html

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«Укрпочта» сообщила о временном прекращении отправки посылок в Китай. В компании заявили, что никаких ограничений со стороны Национальной почты Китая не вводилось, но из-за нового коронавируса резко сократилось количество авиарейсов в Поднебесную и доставка почты осложняется.

«Укрпочта» продолжит принимать посылки из Китая, так как нет никаких запретов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно вывоза почтовой корреспонденции из КНР, сообщает пресс-служба компании.

Однако время доставки посылок может увеличиться из-за сокращения авиарейсов из Китая в Украину.

По информации ВОЗ, посылки из Китая безопасны и вероятность заражения коронавирусом через товары мизерная.

В «Укрпочте» утверждают, что все ее операторы-партнеры осуществляют строгую проверку и рентген-осмотр всех посылок. Запрещенные предметы не принимаются в Украину и не выпускаются за границу.