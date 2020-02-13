Как пользоваться презервативами, рассказала Супрун в посте с фото Медведчука и Рабиновича. Фото: У. Супрун

https://racurs.ua/n133641-kak-polzovatsya-prezervativami-rasskazala-suprun-v-poste-s-foto-medvedchuka-i-rabinovicha.html

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Ульяна Супрун, бывшая глава Министерства здравоохранения Украины, написала пост о Международном дне презерватива, который отмечается 13 февраля. Свой пост она проиллюстрировала фотографией лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука с подписью «Всегда их используйте!».

Ульяна Супрун пишет, что презерватив — это единственный способ предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, и беременность одновременно. Его эффективность составляет 98%, но в случае, когда его правильно используют. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она добавила, что 14 февраля, в День всех влюбленных, ежесекундно в мире используется 87 презервативов. Но пользоваться ими нужно правильно, поэтому бывший министр решила развенчать несколько мифов.

В частности, миф о том, что презерватив не имеет срока годности. На самом деле их срок годности от двух до пяти лет. Она также написала, что не стоит использовать два сразу презерватива — из-за трения их эффективность снижается на 20%.

По словам Супрун, информация о часто рвущихся презервативах — тоже миф. Они рвутся, если у них закончился срок годности или они были повреждены.

Она также призвала использовать методы контрацепции не только при вагинальном сексе, ведь они защищают не только от нежелательной беременности, но и от разного рода инфекций, в том числе СПИД. Это касается и орального секса. Она отмечает, что презервативы необходимо использовать всегда, поскольку их первая функция — барьерная защита от инфекций, передающихся половым путем.

Напомним, ранее Ульяна Супрун написала пост о геморрое. Его она проиллюстрировала фотографией «слуги народа» Александра Дубинского.