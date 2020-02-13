ДТП. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n133640-dtp-pod-odessoy-priehal-oformlyat-pyanyy-policeyskiy.html

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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими произошло в селе Александровка, которое расположено вблизи города Черноморск Одесской области. Участники аварии вызвали на место происшествие полицейских.

На место ДТП был направлен наряд патрульной полиции, сообщает «Думская».

Но до его приезда на место аварии для оформления материалов прибыл пьяный сотрудник полиции на личном транспорте и в гражданской одежде.

Участники аварии сообщили о данном факте на спецлинию «102» и на место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области.

Было установлено, что на место ДТП действительно прибыл пьяный сотрудник полиции, который решил проявить инициативу в не рабочее время. В отношении него был составлен протокол по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

По данному факту начато служебное расследование, на время которого сотрудник полиции отстранен от выполнения своих должностных обязанностей.

В МВД заявили, что данный сотрудник будет уволен из рядов полиции.