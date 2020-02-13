Экс-глава Нацполиции Вячеслав Аброськин. Фото: ukraina.ru

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В Украине проживают от 18 до 20 так называемых воров в законе. Эти криминальные авторитеты обзавелись семьями, имеют свой бизнес. Численность таких бандитов постоянно колеблется, поскольку они регулярно мигрируют.

«Воры в законе» сразу пытаются покинуть территорию Украины, как только ими начинают активно интересоваться правоохранители. Из-за рубежа они управляют своими делами дистанционно. Об этом 13 февраля сообщил бывший заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в интервью изданию «Страна».

По его словам, в Украине самыми мощными бандитскими кланами являются «Днепровский» и «Недели». Лидером первого является вор в законе Умка. Второй клан контролирует Западную и Центральную Украину, его возглавляет вор по прозвищу Неделя. Обе группировки враждуют между собой, особенно после избиения Недели в октябре 2019 года.

Другие группировки не такие мощные, но тоже имеют влияние. Например, клан «Южный», который контролирует вор Антимос, держит под контролем Одессу и часть области. Эти бандиты занимаются бизнес-контрабандой, контролируют таможню, решают споры между местными предпринимателями. Запорожье, Кривой Рог и Бердянск контролирует вор в законе Принц. Он получает дань с местных заводов и крышует местный бизнес.

Также существует ряд авторитетных бандитов, которые не относятся к основным кланам. Например, вор Лера Сумской, которой контролирует тюрьмы и колонии. Ряд воров, которые не принадлежат к кланам, не только играют роль «третейских судей», но и занимаются незаконным бизнесом.

Несколько иные отношения у воров с олигархами. Это партнеры по бизнесу. Воры решают много вопросов для них. Но для любого вора в законе, человек, не обладающий этим статусом, — всего лишь «фраер». И слово вора всегда будет выше, чем слово «фраера». Каким бы авторитетом, связями и финансами этот «фраер» не владел, — заявил Аброськин.

Ранее сообщалось, что в Украине находятся по меньшей мере 12 «воров в законе», которые являются долларовыми миллионерами. Эти криминальные авторитеты все чаще пытаются получить реальную власть в стране.