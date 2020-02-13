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Екс-глава Нацполіції В’ячеслав Аброськін. Фото: ukraina.ru

Аброськін детально розповів про життя «злодіїв у законі» в Україні

13 лют 2020, 13:31
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В Україні проживають від 18 до 20 так званих злодіїв у законі. Ці кримінальні авторитети обзавелися сім’ями, мають свій бізнес. Чисельність таких бандитів постійно коливається, оскільки вони регулярно мігрують.

«Злодії в законі» відразу намагаються покинути територію України, як тільки у ними починають активно цікавитися правоохоронці. З-за кордону вони керують своїми справами дистанційно. Про це 13 лютого повідомив колишній заступник керівника Національної поліції В’ячеслав Аброськін в інтерв’ю виданню «Страна».

За його словами, в Україні найпотужнішими бандитськими кланами є «Дніпровський» та «Недели». Лідером першого є злодій у законі Умка. Другий клан контролює Західну і Центральну Україну, його очолює злодій на прізвисько Неделя. Обидва угруповання ворогують між собою, особливо після побиття Недели в жовтні 2019 року.

Інші угруповання не такі потужні, але теж мають вплив. Наприклад, клан «Південний», який контролює злодій Антимос, тримає під контролем Одесу та частину області. Ці бандити займаються бізнес-контрабандою, контролюють митницю, вирішують спори між місцевими підприємцями. Запоріжжя, Кривий Ріг та Бердянськ контролює злодій у законі Принц. Він отримує данину з місцевих заводів та кришує місцевий бізнес.

Також існує низка авторитетних бандитів, які не належать до основних кланів. Наприклад, злодій Лера Сумской, якій контролює тюрми й колонії. Низка злодіїв, які не належать до кланів, не лише грають роль «третейських суддів», але й займаються незаконним бізнесом.

Дещо інші стосунки у злодіїв з олігархами. Це партнери по бізнесу. Злодії вирішують багато питань для них. Але для будь-якого злодія в законі, людина, яка не володіє цим статусом, — всього лише «фраєр». І слово злодія завжди буде вище, ніж слово «фраєра». Яким би авторитетом, зв’язками і фінансами цей «фраєр» не володів, — заявив Аброськін.

Раніше повідомлялося, що Україні знаходяться щонайменше 12 «злодіїв у законі», які є доларовими мільйонерами. Ці кримінальні авторитети все частіше намагаються отримати реальну власть у країні.


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